ONE PIECE: l'autore compie gli anni insieme ad un proprio personaggio

Il 2020 è stato un anno importante per ONE PIECE. Ma anche il 2021 sembra partire in favore di quest'opera col compleanno dello stesso autore e di un personaggio da lui disegnato. Scopriamo quale.

Durante lo scorso anno la storia del manga ha raggiunto il climax con l'inizio della guerra di Onigashima, inoltre, alla fine dello stesso, c'è stata la pubblicazione dell'atteso capitolo 1000 di ONE PIECE, diventato in poco tempo un trend globale.

Anche il 2021 si preannuncia interessante e ricco di scoperte per la storia della ciurma di Cappello di Paglia. Grazie allo staff del maestro Eiichiro Oda siamo subito stati in grado di osservare una splendida nami da ONE PIECE pubblicata per festeggiare il nuovo anno. Ricordiamo però che lo stesso 1 Gennaio è un giorno molto importante per l'autore del manga, in esso infatti cade il suo compleanno.



Il creatore di Luffy ha compiuto 46 anni ma non è il solo a festeggiare, con lui c'è anche uno dei pirati disegnati dallo stesso, ovvero il fratello del protagonista, Portuguese D. Ace. A molti dei personaggi apparsi nella serie è stata assegnata una data di compleanno e pare che l'amatissimo comandante della seconda divisione dei pirati di Barbabianca, soprannominato Pugno di Fuoco, sia nato proprio lo stesso giorno del mangaka. Ad inizio anno quindi i fan hanno subito potuto celebrare il doppio evento.

Infine per chi fosse interessato riporto una news sull'esilarante messaggio dell'autore di ONE PIECE per il proprio editor.