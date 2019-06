ONE PIECE: l'autore immagina Zoro con i poteri del Frutto Gom Gom

Come sappiamo l'anime di ONE PIECE si sta preparando ad entrare nel nuovo arco narrativo di Wano e sono diversi i motivi per cui i fan attendono il suo debutto. Innanzitutto avremo modo di rivedere tutti i membri della ciurma di Cappello di Paglia insieme e inoltre, il personaggio di Zoro tonerà molto più presente.

Solamente alcuni giorni fa, abbiamo avuto la fortuna di scoprire come Eiichiro Oda disegna un'illustrazione. Quella stessa illustrazione mostrata per l'approfondimento è stata pubblicata su una rivista e come potete vedere anche voi in calce alla notizia, ci mostra lo spadaccino in una nuova veste.

Condivisa su Twitter dalla fonte @YonkouProd, vediamo la splendida illustrazione di Eiichiro Oda in cui Zoro scatena tutta la sua forza attraverso i poteri del Frutto del Diavolo Gom Gom, gli stessi che possiede il protagonista dalla serie Mokey D. Rufy. È facile immagine quando la potenza del personaggio aumenterebbe se fosse in grado di lanciare le sue spade come Rufy fa con i suoi pugni, rendendolo sicuramente un avversario molto più temibile di quello che è già.

Infine, vi ricordiamo che il nuovo arco narrativo di Wano inizierà questo luglio, con un maggiore focus sulla cultura giapponese e i samurai, mentre di recente, sono stati illustrati per la prima volta i Frutti del Diavolo di Chopper e Nico Robin.