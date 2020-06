ONE PIECE: l'autore mostra le tavole originali del capitolo 983

Il mestiere di mangaka è una professione che affascina milioni di persone in tutto il mondo, ma solo pochi di essi riescono effettivamente a raggiungere l'agognato obiettivo, men che meno la popolarità del capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE.

L'epopea piratesca di casa Weekly Shonen Jump conta oggi di 953 capitoli, di cui l'ultimo uscito recentemente su Manga Plus e che potete riscoprire nella nostra analisi in merito agli ultimi avvenimenti su Onigashima. La scorsa settimana, anche un po' a sorpresa, Oda sensei ha mostrato ai suoi lettori le tavole originali del capitolo 982, con tanto di segni a matita che componevano le bozze delle pagine prima dell'inchiostratura.

Un'idea molto carina e interessante che ha permesso ai fan della serie di dare un'occhiata più da vicino al mestiere di mangaka. Allo stesso modo, nelle scorse ore, il sensei ha rilasciato le tavole originali dell'ultimo numero di ONE PIECE, le stesse che potete ammirare in fondo alla pagina. Un modo affascinante per poter conoscere lo stile di Eiichiro Oda attraverso il suo lavoro originale ancor prima che le pagine passino tra le mani degli editori per rimuovere eventuali rimasugli delle bozze e procedere di conseguenza allo scanning e alla pubblicazione su rivista.

E voi, invece, cosa ne pensate delle tavole originali del capitolo 983, vi piacciono? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Ma a proposito di ONE PIECE, sapevate che l'anime torna settimana prossima?