ONE PIECE: l'autore di My Hero Academia omaggia Zoro in uno splendido sketch

Non è insolito che due autori di manga della stessa rivista collaborino insieme, proprio come quella volta che il sensei di Dr. Stone ricreò il primo capitolo di ONE PIECE. Recentemente, ospite dell'ultima iniziativa promossa da Shuiesha nei riguardi del capolavoro di Eiichiro Oda è stato Kohei Horikoshi, il creatore di My Hero Academia.

Il nuovo numero del magazine di ONE PIECE, previsto al debutto domani in Giappone, è ricco di dettagli e curiosità in merito al fumetto di Oda sensei. Oltre alle novità sulla novel di Nico Robin, infatti, saranno presenti numerose informazioni sull'immaginario dell'opera, come l'aspetto di alcuni Frutti del Diavolo nonché preziose interviste tra l'autore e altri colleghi.

Nella fattispecie, Eiichiro Oda e Kohei Horikoshi sono stati protagonisti di una chiacchierata nell'ultimo numero della rivista sopracitata, dove al termine di essa il papà di My Hero Academia ha dedicato uno sketch a ONE PIECE. Il disegno in questione, che vi abbiamo riproposto in calce alla notizia, ritrae il personaggio di Zoro con lo stile iconico del sensei. L'immagine, inoltre, ha ricevuto moltissime condivisioni ed è diventata virale in brevissimo tempo, a riprova dell'apprezzamento per questa peculiare collaborazione.

