ONE PIECE: l'autore di Nisekoi realizzerà un one-shot su Bibi, la cover è spettacolare

Il sito web ufficiale di ONE PIECE ha finalmente rivelato qualche dettaglio sull'attesissimo one-shot su Bibi realizzato da Naoshi Komi, autore della popolare commedia romantica Nisekoi. Come precedentemente affermato, il one-shot sarà in realtà un rifacimento del capitolo 216 "L'Avventura di Bibi", come parte del progetto ONE PIECE Cover Comic.

Il ONE PIECE Cover Comic Project è stato annunciato da Shueisha due anni fa, e ha lo scopo di riproporre alcuni importanti capitoli della serie di Eiichiro Oda con i disegni di altri artisti di grande successo. In totale la casa editrice aveva promesso sei one-shot, con il primo realizzato da Boichi nel 2019 e intitolato "Roronoa Zoro cade in mare", rifacimento degli omonimi capitoli 51 e 52 del manga.

Pochi istanti fa, il sito web ha annunciato il giorno di pubblicazione del secondo one-shot, ovvero il 30 agosto 2021, sulle pagine di Weekly Shonen Jump #39. L'autore di Nisekoi ha recentemente confermato il suo coinvolgimento, e ha deciso di ridisegnare il bellissimo capitolo 216, quello in cui Bibi abbandona definitivamente la ciurma di Rufy. In calce potete dare un'occhiata alla cover, assolutamente spettacolare e apprezzatissima dai fan della serie.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi lasciamo alle nostre previsioni per il capitolo 1023, in uscita domenica 29 agosto alle 17:00 su MangaPlus.