ONE PIECE: l'autore non ucciderà mai i protagonisti, ecco perché

Durante tutto il corso di ONE PIECE Eiichiro Oda ha fatto in modo che gli eventi della narrazione privassero della storia determinati personaggi, alcuni dei quali anche con un ruolo piuttosto importante. Ma per quale motivo il sensei farà di tutto per non uccidere i protagonisti del suo capolavoro?

Solo recentemente Oda ha annunciato attraverso un'intervista per Fuji TV che a breve morirà un personaggio importante che ha messo piede sulla nave dei Mugiwara. Anche se attualmente non sappiamo chi perderà la vita tra tutti quei personaggi che sono saliti a bordo della Thousand Sunny, è difficile pensare che il sensei possa privare della storia anche solo uno dei protagonisti. Durante un'intervista per Weekly Shueisha Playboy nell'ormai lontano 2007 l'autore ha anche spiegato il motivo:

"Resuscitare i morti non è un fatto naturale, no? Se un autore dovesse decidere di riportarlo in vita, allora non avrebbe mai dovuto ucciderlo. I miei personaggi non moriranno, anche se dovessero ritrovarsi in una situazione disperata. In più, odio questo fatto di far resuscitare i personaggi sin da quando ero un bambino. Così pensavo: "una delle ragioni per la quale l'autore ha fatto resuscitare quel personaggio potrebbe essere perché era popolare". Non farò dunque ciò che dubitavo da bambino, ma semplicemente quello che volevo facesse un mangaka."

Una risposta chiara e coincisa che riassume la volontà di Eiichiro Oda di restare coerente con quel bambino che una volta era soltanto un lettore. E voi, invece, conoscevate questo aneddoto? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.