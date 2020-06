ONE PIECE: l'autore rivela il suo asso nella manica mentre disegna i combattimenti

ONE PIECE è una vera e propria Odissea, caratterizzata da una quantità imponente di personaggi che dipingono nei modi più disparati l'intero immaginario dell'epopea di Eiichiro Oda. Per non cadere in confusione, inoltre, l'autore è costretto a ricorrere spesso ad alcuni simpatici "assi nella manica".

Mentre il capitolo 980 di ONE PIECE getta nuovamente nel caos Onigashima, il sensei ne ha approfittato per spendere due parole in merito alla stesura dell'opera nella sezione dedicata ai commenti della rivista Weekly Shonen Jump. Per chi non lo sapesse, infatti, il magazine di casa Shueisha racchiude ogni settimana un angolo per gli autori in cui possono dedicare ai lettori un messaggio.

Tra queste pagine, di tanto in tanto, i mangaka ne approfittano per raccontare qualche breve aneddoto in merito alla stesura delle proprie opere, alcuni dei quali anche piuttosto esilaranti. Oda sensei, in particolare, ha svelato il proprio asso nella manica per disegnare i combattimenti.

"C'è una cosa di cui non posso proprio fare a meno quando inizia uno scontro. E sto parlando dei database online di tutte le tecniche dei personaggi. Grazie di esistere!"

Provate a immaginare l'autore della sua stessa opera andare in giro per i siti web, magari aperti dai suoi stessi fan, per ripassare le tecniche dei personaggi da lui ideato. Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che per l'uscita del prossimo numero di Jump sono previste novità per ONE PIECE, probabilmente inerenti al ritorno dell'anime stando alle voci di corridoio.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo aneddoto rivelato dal sensei? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.