ONE PIECE, l'autore rivela il suo obiettivo per il 2024: quali progetti arriveranno?

Per gli appassionati di ONE PIECE questo 2023 è stato come un sogno a occhi aperti. L'opera ha raggiunto diversi traguardi importanti, ma tanto altro deve ancora arrivare. Eiichiro Oda ha infatti rivelato il suo obiettivo per il nuovo anno. Vi lascerà di stucco, proprio come quando abbiamo visto il Gear 5th!

Anche quest'anno, con oltre un quarto di secolo di storia alle spalle, ONE PIECE è riuscito a confermarsi come uno dei manga più venduti nel mondo. La fama del manga continua a crescere e a fuoriuscire dai confini di semplice manga/anime. La storia di Rufy e compagni è ormai di culto, merito anche dell'arrivo del live-action di ONE PIECE su Netflix e degli splendidi momenti che quest'anno ci ha regalato l'adattamento di TOEI. ONE PIECE è stato infatti uno degli anime migliori del 2023, per via del debutto del Gear 5th e del finale di Wano Kuni. Ma per il 2024?

Nel commento rilasciato su Weekly Shonen Jump, il leggendario mangaka creatore della serie ha rivelato il suo prossimo traguardo. "Buon anno nuovo!! Il mio obiettivo quest'anno è mangiare un sacco di barbecue e disegnare eventi più interessanti in ONEPIECE!!".

Oda-sensei intende copiare Rufy e mangiare tanta carne proprio come fa lui, ma non solo. La promessa fatta ai fan riesce già a entusiasmare. Anche per il nuovo anno dobbiamo aspettarci panel meravigliosi e storie adrenaliniche, fitte di mistero e cariche di emozioni.

Tra i progetti per il 2024 rientrano la nuova saga del manga di ONE PIECE, che probabilmente sposterà i Mugiwara a Elbaf, e l'arrivo di Egghead nell'anime di ONE PIECE. Ma c'è anche tanto altro. Non scordiamoci del debutto dell'anime di Monsters, che pare sia un prequel di ONE PIECE, e dell'ipotetico arrivo del remake THE ONE PIECE.