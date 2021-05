ONE PIECE: l'autore dello storico rap della 4Kids ringrazia i fan per il supporto

Alcuni giorni fa l'artista americano Shawn Conrad ha pubblicato un video su YouTube spiegando i retroscena e il processo creativo dietro l'emblematica sigla d'apertura rap di ONE PIECE, commissionata dall'allora 4Kids, e visto l'incredibile supporto ricevuto il cantante ha voluto ringraziare la community con un simpatico video messaggio.

Avendo cominciato a lavorare come tecnico del suono presso la 4Kids Conrad, nonostante fosse inizialmente restio, colse l'occasione di realizzare una sigla che sarebbe diventata iconica all'interno del settore, ricordata ancora oggi con affetto da milioni di spettatori americani. Per questo e per l'incredibile quantità di commenti positivi e nostalgici ricevuti nel corso degli ultimi mesi, Conrad ha voluto a sua volta esprimere la sua gratitudine con il video che trovate in calce.

Freshco, nome da rapper di Conrad, ha cantato la prima parte della sigla, riassumendo velocemente i tratti caratteriali dei protagonisti, concludendo con un ringaziamento speciale per i fan della serie e della sigla, sparita in seguito al passaggio di licenza da 4Kids a Funimation, ancora distributore americano di ONE PIECE, e altri anime quali My Hero Academia, Black Clover e L'Attacco dei Giganti.

Ricordiamo che l'anime di ONE PIECE torna su Crunchyroll con i nuovi episodi, a partire dalla saga di Thriller Bark, e vi lasciamo al riassunto completo del capitolo 1013.