ONE PIECE: l'autorità più alta del Governo Mondiale arriva a Egghead

Da ormai diversi capitoli è scoppiato il caos sull'Isola del Futuro di ONE PIECE. La saga ambientata nel Laboratorio di Egghead vede i Mugiwara contrapporsi frontalmente al Governo Mondiale, che nel tentativo di uccidere il dottor Vegapunk ha inviato i migliori uomini sul luogo. Non sono solo Kizaru e Rob Lucci a minacciare la ciurma di Rufy.

In ONE PIECE 1093 una doppia battaglia impegna i pirati di Cappello di Paglia. Se da un lato il capitano affronta l'Ammiraglio Kizaru tenendogli testa con il Gear 5th, dall'altra Zoro si batte con l'agente migliore del CP0. Il resto della ciurma, invece, cerca di portare la Sunny al sicuro e di salvare Jewelry Bonney e Vegapunk dai Marines.

Il capitolo 1094 di ONE PIECE si apre confermando il successo dell'ordine dato da Vegapunk Atlas. I Pacifista si sono fermati, per poi rivolgere le loro armi contro gli uomini della Marina. Nel frattempo, Vegapunk, Franky e Sanji sono a bordo del Vegatanks per andare alla ricerca di Bonney, individuata dal fiuto del cuoco.

Bonney riesce a resistere e a battere numerosi Marines, ma si trova in difficoltà quando il Vice Ammiraglio Bluegrass e un Pacifista gli si oppongono. A trarla in salvo è Sanji, che con la sua velocità sfugge agli attacchi di due Vice Ammiragli.

Quando Kizaru riesce a sfuggire da Rufy per cercare di raggiungere Vegapunk, un comando arrivato da un'autorità ancora più alta nella gerarchia blocca i Pacifista. Comparendo da un misterioso portale oscuro, il Gorosei Saint Jaygarcia Saturn arriva a Egghead mostrando la vera natura del suo Frutto del Diavolo.

L'Astro di Saggezza nota subito Rufy, riconoscendolo come Nika. Tuttavia, Cappello di Paglia è arrivato al limite, avendo tenuto attivo il Gear 5th per troppo tempo. Sono Sanji e Franky a trovarsi davanti a Saint Saturn per difendere Vegapunk e Bonney, che però sfugge dalle braccia di Gamba Nera per lanciarsi disperata all'attacco del Gorosei.