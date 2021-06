ONE PIECE: l'avanzata verso Onigashima nella preview dell'episodio 981

Il lungo flashback dedicato a Kozuki Oden si è concluso lasciando la community di ONE PIECE profondamente commossa, e lasciando spazio al presente, dove i ribelli guidati dai Pirati di Cappello di Paglia e dai Nove Foderi Rossi stanno elaborando un piano per contrastare la tirannia imposta da Orochi e Kaido sul Paese di Wa.

L'alleanza tra i tre capitani Luffy, Kidd e Law rappresenta un punto di svolta negli eventi di Wano, e potrebbe risultare fondamentale per la riuscita del piano elaborato da Kin'emon e dagli altri abili samurai desiderosi di coronare il sogno del loro compianto signore Oden. Sembra inoltre che Mugiwara e i ribelli di Wano abbiano ottenuto anche un altro alleato, come mostrato nella preview dell'episodio 981, che potete vedere nel post riportato in calce.

Intitolata "Un nuovo membro! Il primo figlio del mare, Jinbe!" la puntata in questione vedrà il ritorno in scena del potente uomo pesce, che aiuterà i suoi compagni e i ribelli a superare le incredibili difese della fortezza Torii, posta alle porte di Onigashima, denominata così per la presenza di un gigantesco torii, tradizionale portale d'accesso giapponese, spesso posti in prossimità di un luogo sacro.

Ricordiamo che tutti i personaggi della serie sono stati riuniti in un'illustrazione a dir poco magnifica, e vi lasciamo alle anticipazioni e teorie riguardanti il capitolo 1018, in arrivo il 4 luglio su Manga Plus.