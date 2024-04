One Piece: la avida York è reale in questo cosplay originale

Fra i vari satelliti dello scienziato Vegapunk, introdotti nella Saga di Egghead in One Piece, spicca senza dubbio York, nota anche come Punk-06. Questo enigmatico personaggio, originariamente alleato dei Mugiwara, ha rivelato la sua vera natura nel corso di quest'arco narrativo, trasformandosi da compagna fidata in nemica spietata.

Sebbene inizialmente possa sembrare solo uno dei tanti satelliti di Vegapunk in One Piece, incaricato di compiti banali, dietro la facciata dolce di York si nasconde un'anima avida e spietata. La sua vera natura emerge quando si scopre essere una traditrice, desiderosa di ottenere potere e status come un Nobile Mondiale. La sua astuzia e le sue manipolazioni sono armi letali che ha usato per orchestrare eventi nefasti, dimostrando una completa mancanza di rimorso o compassione. Scopriamo quest'enigmatica figura nella rivisitazione della cosplayer kappy_w.

Il cosplay di York da One Piece rappresenta in modo unico il personaggio. Quest'ultimo si presenta come una figura dall'aspetto giovanile ma dalle dimensioni imponenti, tanto da superare in altezza persino Brook, lo scheletro musicista di One Piece. Con lunghi capelli biondi e ondulati, occhi color acqua e un sorriso che nasconde un lato oscuro, incanta e intimorisce allo stesso tempo. Indossa abiti che si sposano perfettamente con la sua personalità: un top viola con la sua designazione Punk-06, una giacca arancione con cappuccio e accessori che aggiungono un tocco di eccentricità al suo look.

Nonostante il suo ruolo apparentemente passivo, York è una mente brillante e un'abile manipolatrice. La sua capacità di ingannare gli altri e di orchestrare eventi dietro le quinte senza destare sospetti è sorprendente. Tra i satelliti di Vegapunk, York è l'elemento ribelle: il suo carattere ha causato una frattura tra lei e gli altri satelliti, che una volta scoperto il suo tradimento l'hanno considerata un nemico da sconfiggere.

Su Quando muori resta a me è uno dei più venduti di oggi.