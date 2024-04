ONE PIECE, gli avversari finali di Zoro e Sanji? Potrebbero essere loro

Dopo essersi allontanati dalle coste di Wano, i Mugiwara hanno intrapreso la parte finale del loro viaggio, arrivando a Egghead. Visto l’incedere della narrazione, e l’inserimento di nemici sempre più pericolosi, è naturale chiedersi quali saranno gli avversari finali dei protagonisti, ed ecco le ipotesi per quanto riguarda Zoro e Sanji.

Attenzione a possibili spoiler sugli avvenimenti di Egghead da qui in avanti.

Attualmente i Mugiwara sono impegnati ad ostacolare gli uomini della Marina sull’isola-laboratorio di Vegapunk, e in seguito all’arrivo degli altri quattro astri di saggezza, invocati da Jaygarcia Saturn in persona, la situazione non può che peggiorare. Sul loro percorso per arrivare all’agognato ONE PIECE, però, si trovano anche gli altri Imperatori, Shanks, Barbanera e Buggy, e le rispettive ciurme.

Dopo aver eletto Van Oger come probabile sfida finale per Usop, viste le loro capacità da cecchini, ecco chi potrebbe ritrovarsi contro Zoro e Sanji. Iniziamo prendendo in considerazione la Marina, e alcuni dei suoi esponenti più illustri: gli Ammiragli. Vista la maestria nell’arte della spada condivisa da entrambi, Zoro potrebbe fronteggiare Fujitora, e dare vita ad uno degli scontri più spettacolari dell’intera epopea piratesca. Sanji, invece, potrebbe ritrovarsi contro Kizaru, che ha più volte dimostrato di voler sostenere i Mugiwara, anche dopo l’arrivo di Saturn su Egghead.

Se ci spostiamo sulla sfera dei pirati, invece, gli avversari finali più probabili rientrano nella ciurma di Barbanera. Shiryu, ex capo carceriere di Impel Down e successivamente diventato capitano della seconda nave dei pirati di Barbanera, in grado di rendersi invisibile per via del frutto Suke Suke e abile spadaccino, sarebbe una sfida incredibile per Zoro. D’altra parte, Kuzan, ex Ammiraglio conosciuto come Aokiji e ora capitano della decima nave dei pirati di Barbanera, rappresenta un avversario sicuramente valido per Sanji.

C’è anche chi, tra i fan, pensa che presto vedremo Zoro e Sanji contro due astri di saggezza, i più gettonati sono Saint V. Nusjuro per lo spadaccino e Saint Marcus Mars per il cuoco, ma è improbabile che riescano a fronteggiare avversari di tale livello e uscirne vincitori. Inoltre, molti desiderano vedere Zoro contro il suo maestro Dracule Mihawk, magari per decretare finalmente se il Mugiwara merita il titolo di miglior spadaccino del mondo, ma un confronto del genere appare inverosimile nel gran finale dell’opera.

Cenere. Appunti da un lutto è uno dei più venduti oggi su