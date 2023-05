ONE PIECE, si avvicina quel momento: qualità cinematografica e nuova opening per l'anime

La serie anime di ONE PIECE ha raggiunto il climax della battaglia della Saga di Wano. I Mugiwara e i loro alleati riusciranno a impedire che la Capitale dei Fiori venga distrutta per dar vita all'impero di Kaido e Big Mom? Grandi novità attendono l'anime di ONE PIECE.

Nell'episodio 1060 di ONE PIECE Zoro ottiene l'Haki del Re grazie a Enma, la spada leggendaria che una volta veniva impugnata da Kozuki Oden. Lo spadaccino dei Mugiwara è dunque pronto alla resa dei conti con King, il Lunariano che pare imbattibile. Nello stesso momento, Sanji è deciso a mettere fine al suo scontro personale con Queen, mentre Law e Kidd sono giunti alle fasi decisive della battaglia con Big Mom.

L'anime di ONE PIECE è dunque quasi pronto a quel momento tanto atteso da tutti i fan. Manca infatti pochissimo al Gear 5th in versione animata. Secondo i più recenti leak apparsi in rete, il tamburo della libertà suonerà tra gli episodi 1073 e 1077 della serie prodotta da TOEI Animation. La messa in onda di queste puntate, stando ai calcoli, dovrebbe avvenire entro il mese di luglio 2023.

Per preparare i fan a questo momento, l'anime di ONE PIECE inaugurerà una nuova opening. La 26° sigla di apertura della serie verrà composta da Hiroshi Kitadani, già responsabile di "We are, we go" e "Over the top". La clip dell'opening mostrerà il guerriero della libertà Nika.

Non finiscono le novità. Ulteriori leak affermano che le prossime puntate dell'anime di ONE PIECE avranno una qualità cinematografica. Pare infatti che il budget stanziato da TOEI Animation per le fasi finali della Saga di Wano sia molto elevato. Ai prossimi episodi collaboreranno animatori molto importanti come Katsumi Ishizuka, Yong-Ce Tu, Vincent Chansard, Dorian Coulon e Sota Shigetsugu. Contando che la serie sta già dando spettacolo, il pubblico non può far altro che fremere e saltare di gioia.