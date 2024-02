ONE PIECE si avvicina a un traguardo storico: l'episodio 1100 promette spettacolo!

Anche se non il più longevo, ONE PIECE è uno degli anime più lunghi di sempre e alla soglia dei 25 anni dalla trasmissione del primo episodio in casa TOEI Animation si celebra un grosso e importante traguardo. Solamente tra qualche settimana, ONE PIECE festeggerà i suoi primi 1100 episodi!

Il 2023 è stato l'anno di ONE PIECE, con l'anime che si è spinto oltre divenendo uno dei più belli e meglio realizzati in circolazione nonostante la cadenza settimanale. Il debutto del Gear Fifth e il finale di Wano hanno trovato un degno erede, la Saga dell'Isola del Futuro.

Il cambio di stile e di passo non ha impedito alla serie di riconfermare lo status ottenuto con la Saga di Wa. L'esordio di Egghead nell'anime di ONE PIECE ha convinto la platea di spettatori, anche se il meglio pare debba ancora venire.

ONE PIECE 1093 promette scintille e probabilmente sarà uno dei migliori episodi di sempre dell'anime. Ad attenderci c'è però un traguardo molto importante. Salvo imprevisti, il 31 marzo 2024 ONE PIECE trasmetterà il suo 1100° episodio, un record che solamente pochissime altre serie possono vantare.

Le celebrazioni per ONE PIECE 1100 sono già cominciate, con la doppiatrice di Rufy Mayumi Tanaka che capeggia il cast di doppiatori mentre taglia una grossa torta con Cappello di Paglia al centro. Sappiamo che ONE PIECE 1100 si intitolerà "Il potere di un'altra dimensione! Luffy Vs Lucci" e che adatterà lo scontro tra Rufy e Lucci. Questa puntata sarà diretta da Nozomu Shishido, già regista del bellissimo ONE PIECE 1089 in cui abbiamo assistito alla distruzione di Lulusia.