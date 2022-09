ONE PIECE: Bagy il clown torna in una figure da collezione targata LX Studios

Nel corso della sua avventura Monkey D. Luffy ha incontrato moltissimi avversari, uno dei primi è stato Bagy ad Orange Town. Dall’aspetto di un pagliaccio Bagy fatica a farsi prendere sul serio, ma i recenti avvenimenti nel manga di ONE PIECE lo hanno riportato sotto i riflettori, e LX Studios ha deciso di omaggiarlo con una nuova figure.

Diventato uno dei nuovi quattro Imperatori in seguito alla caduta di Kaido e Big Mom nella saga di Wano, e scelto da Crocodile e Mihawk come volto per promuovere l’organizzazione Cross Guild, Bagy rappresenta ora una delle più grandi minacce per la Marina e il Governo Mondiale, e possiamo aspettarci di rivederlo contro Luffy prima del gran finale dell’opera.

In attesa di vedere come si svilupperà il suo ruolo per la corsa al ONE PIECE, Bagy è stato omaggiato con la statua di LX Studios che potete vedere nel post in fondo alla pagina. Alta 27 centimetri e interamente realizzata in resina, la figure fa parte della linea POP Max e sarà disponibile in edizione limitata a 499 unità, a partire dal primo o secondo trimestre del 2023, al prezzo di 150 euro.

