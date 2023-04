ONE PIECE: Bagy è pronto a fuggire da Impel Down nella figure di Lightning Studio

Una delle più grandi sorprese precedenti al lancio della saga conclusiva di ONE PIECE è stato apprendere dell’ascesa di Luffy e Bagy a Imperatori. I due hanno condiviso anche altri momenti insieme, come nella prigione di Impel Down, dove Buggy era stato fatto prigioniero, come ci ricorda Lightning Studio in una nuova figure.

Giunto nel carcere di massima sicurezza per salvare Ace, Luffy si allea con Bagy e altri pirati imprigionati per evadere, visto che suo fratello è già in viaggio verso Marineford, dove è stata organizzata la sua esecuzione. Nella confusione generale causata da questa evasione di massa, alla quale infatti si sono aggiunti diversi pirati e criminali, Bagy ha dimostrato di sapere usare anche una grande ascia senza troppe difficoltà, oltre che sfoderare al momento giusto una delle sue armi più letali: le Magy Ball, varianti più piccole delle Bagy Ball ma non per questo meno potenti all’impatto.

La determinazione dimostrata nell’affrontare la fuga da Impel Down è valsa a Bagy la libertà, e gli ha quindi permesso di diventare uno dei quattro Imperatori, e anche uno dei co-fondatori della Cross Guild, l’organizzazione che minaccia la Marina con sostanziose taglie messe sulle teste dei suoi uomini migliori. Per ricordare la fuga dal carcere, gli artisti di Lightning Studio hanno presentato la figure di cui trovate un’immagine promozionale in calce.

Dalla resa fedele all’originale, la figure è alta 35 centimetri, e presenta Bagy nella sua divisa da carcerato, con un’enorme ascia sulla schiena, e il ghigno di chi è sicuro di riuscire a scappare. Alle sue spalle si erge un muro, come a ricordare l’ambientazione. In arrivo tra il terzo e quarto trimestre del 2023, la figure è già prenotabile al prezzo di 140 euro.

