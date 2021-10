ONE PIECE: da bambini a pirati veterani, l'evoluzione dei Mugiwara negli sketch di Oda

Attraverso gli ormai più di 1000 capitoli di ONE PIECE il maestro Eiichiro Oda ha mostrato una determinata evoluzione di molti personaggi, in particolare dei Mugiwara, di cui ha approfondito anche il passato rivelando il loro aspetto da bambini. Un fan ha quindi deciso di ripercorrere la crescita Luffy e compagni affiancando i disegni del manga.

Mentre nell'opera si avvicina sempre di più la conclusione dell'arco narrativo del Paese di Wa, con l'inizio degli scontri decisivi tra il Monster Trio e i Pirati delle Cento Bestie, l'appassionato OhLlamaDayV2 ha deciso di rivivere la storia raccontata finora tramite una specie di mosaico evolutivo inerente non solo ai Mugiwara ma anche a personaggi particolarmente amati dai lettori.

Un'iniziativa interessante, che fa tornare alla mente dei lettori e fan alcuni dei momenti più importanti nel passato dei protagonisti, e che permette di volgere anche uno sguardo al futuro, sempre secondo la visione stabilita in precedenza da Oda stesso, e che quindi potrebbe cambiare in corso d'opera.

Per compensare l'assenza delle immagini di Franky, Brook e Jinbe, l'appassionato ha deciso di inserire il compianto Portuguese D. Ace e Sabo, fratelli per giuramento di Luffy, estremamente rilevanti in determinati eventi dell'epopea piratesca. Diteci cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa nella sezione commenti.

Ricordiamo infine che Sanji è stato omaggiato con un fedele cosplay, e vi lasciamo agli spoiler del capitolo 1029.