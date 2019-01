ONE PIECE: Banpresto annuncia una statua dedicata al nuovo power-up di Luffy

La nota azienda manifatturiera nipponica Banpresto ha recentemente annunciato una nuova statua dedicata a Monkey D. Luffy, che tuttavia sfoggerà per l’occasione il suo più recente power-up. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come saprete se avete letto gli ultimi capitoli dello scontro col potente Charlotte Katakuri, il pirata di gomma ha infatti escogitato la terza forma del Gear Fourth, ossia lo Snakeman, un potere bizzarro che nell’anime di ONE PIECE comparirà soltanto fra un paio di episodi.



Visionabile in calce all’articolo, la statua realizzata in PVC e ABS farà parte della linea di modellini chiamata “King of Artist”, con uscita attualmente prevista per il mese di aprile 2019. Considerando che si tratta di un modellino targato Banpresto, il modellino non dovrebbe presentare un costo troppo elevato, in proporzione con lo scarso livello di dettaglio. Lo acquisterete?

Scritto e disegnato da Eiichiro Oda, il manga di ONE PIECE è serializzato in Giappone dal lontano 1997. Raccolto al momento in 91 tankobon, il fumetto è edito anche in Italia da Star Comics, che finora ha proposto ai lettori i primi 88 volumi dell’opera. Dal manga, inoltre, è stato tratto un anime che ormai si compone di quasi 870 episodi, attualmente giunto alle fasi conclusive dell’arco narrativo di Whole Cake Island.