ONE PIECE: Barbabianca e Barbanera protagonisti di due meravigliosi sketch

Di recente ha fatto il suo debutto il capitolo 944 di ONE PIECE, che ha anticipato il ritorno di Big Mom, imperatrice che ha caratterizzato l'arco narrativo di Whole Cake Island. Il successo dell'opera di Eiichiro Oda si porta dietro migliaia di appassionati, tra i quali sono presenti grandi artisti, alcuni anche professionisti.

Questo è il caso di Eisaku Konobuchi è un illustratore e mangaka giapponese, famoso come autore di serie manga come “Tsurumoku Dokushin Ryo”, “Watanabe” e “Chocolat”. Inoltre, recentemente ha assunto il ruolo di character designer per la serie Carole & Tuesday, di cui di recente abbiamo potuto ammirare la meravigliosa opening della serie animata e scoprire i suoi retroscena.

Konobuchi ha pubblicato sul suo profilo Twitter personale un post, che potete trovare in calce alla notizia, in cui si possono ammirare quattro sketch raffiguranti due dei personaggio più interessanti ed importante del mondo di ONE PIECE.

Stiamo parlando di Marshall D. Teach, noto anche come Barbanera e Edward Newgate, meglio noto come Barbabianca. Nonostante lo stile si discosti notevolmente da quello di Oda, i due personaggi sono disegnati con uno stile pulito che gli rende sicuramente giustizia.

Qualche settimana fa avevamo potuto ammirare un altro sketch di Brook realizzato sempre da Eisaku Konobuchi, mentre un altro artista ha pubblicato di Reddit un interessante disegno che ci mostra Rufy in stili di disegno famosi.