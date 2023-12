ONE PIECE: Barbabianca come Kuma? Oda potrebbe aver nascosto un segreto sull'Imperatore

I recenti avvenimenti nel manga di ONE PIECE sono stati interamente dedicati al passato di Kuma e nelle decine di pagine di flashback Eiichiro Oda non ha esitato a rivelare importanti verità sulle sue origini, che, secondo alcuni lettori, sarebbero le stesse del compianto Imperatore Barbabianca. Attenzione agli spoiler da qui in avanti.

Storico rivale di Gol D. Roger in gioventù, e uno dei più grandi pirati della scorsa generazione, Barbabianca ha segnato profondamente la storia dell’universo di ONE PIECE, allargando a dismisura la sua ciurma, e considerando ogni suo sottoposto come un figlio. Dall’aspetto enorme, muscoloso, e con poteri straordinari, dovuti al frutto del diavolo Gura Gura, Edward Newgate è arrivato all’apice della potenza sui mari, venendo considerato uno degli uomini più potenti.

Si tratta di risultati incredibili, soprattutto se si considerano le sue origini. Barbabianca è nato sull’isola Sphinx, luogo tranquillo ma desolato e indebitato col Governo Mondiale. Visto il mistero delle vere origini di Barbabianca, e la recente rivelazione che Kuma è l’ultimo superstite della razza dei bucanieri, legata profondamente al dio del Sole Nika. Uno degli aspetti caratteristici dei bucanieri è la loro stazza immensa, a metà tra gli esseri umani e i giganti.

Se si fa un paragone diretto tra Kuma e Barbabianca si nota un’altezza simile, quasi sette metri. Questo dettaglio, unito ad alcune somiglianze somatiche tra i due, ha convinto parte della community del fatto che anche l’Imperatore era un bucaniere. C’è, però, un altro dettaglio molto importante inserito da Oda numerosi capitoli fa. Quando Kuma entra a far parte della Flotta dei Sette, Alvida commenta che è enorme, proprio come Barbabianca. Una frase innocua, ma che ora, alla luce delle rivelazioni recenti, assume tutt’altro significato e potrebbe risultare uno dei tanti foreshadowing di Oda.

In conclusione, ecco come Oda considera la scelta di far morire Ace