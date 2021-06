ONE PIECE: Barbabianca è imponente in una figure da quasi 1400 euro

ONE PIECE è uno dei titoli più famosi al mondo quando si parla di anime e manga giapponesi. Il capolavoro di Eiichiro Oda, infatti, è una serie che ha venduto cifre da capogiro in tutto il mondo sia per quanto riguarda l'home video, gli incassi da botteghino e i vari tankobon, ma anche e soprattutto per un merchandising come pochi.

Mentre il manga di ONE PIECE e il sensei si prendono una breve pausa, con il ritorno del fumetto con il capitolo 1017 atteso all'uscita il prossimo 27 giugno su Manga Plus, nel frattempo il gioiellino di Oda sta continuando la sua imponente campagna di sponsorizzazione grazie alle numerose iniziative a tema più o meno ufficiali. Come al solito, parte del supporto al franchise è merito delle compagnie dedite alla realizzazione di modellini in scala.

L'ultima di essi, in particolare, è a cura di RYU Studio che ha voluto omaggiare uno dei personaggi più importanti di ONE PIECE, il micidiale imperatore Barbabianca. L'azienda, infatti, ha realizzato una statuetta dedicata ad Edward Newgate alta ben 79 cm e in edizione limitata in appena 2 copie. L'attenzione ai dettagli, le dimensioni e l'esclusività tendono a far lievitare il prezzo alla cifra monstre di 1390 euro, 400 dei quali da pagare in fase di preordine dal momento che la consegna è prevista nel primo quadrimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa imponente figure di Ryu Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.