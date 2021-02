ONE PIECE: Barbabianca è un possente Imperatore in un'illustrazione ideale come wallpaper

Tra i personaggi che hanno segnato la storia di ONE PIECE, tra tutti, un ruolo di primo piano lo detiene l'ex Imperatore Barbabianca. Deceduto durante la Guerra di Marineford, il micidiale pirata ha abbandonato la scena con un annuncio sorprendente e un passato memorabile, di quelli che difficilmente si possono dimenticare.

Quasi 11 anni fa Barbabianca raggiungeva il suo capolinea dopo aver subito innumerevoli ferite mortali in un'incredibile battaglia contro la Marina e i potenti Ammiragli. Tuttavia, la sua dipartita ha dato spazio a un annuncio clamoroso che ribadiva, diversi anni dopo la morte di Gol D. Roger, l'esistenza del grande tesoro soprannominato ONE PIECE. Nonostante la sua morte, egli viene ricordato come uno dei pirati più potenti che abbia mai solcato i mari, basti pensare alla sua imponente taglia da 5 miliardi d Berry.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo shimhaq98, ha deciso di omaggiare il leggendario personaggio in una splendida illustrazione, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, in cui l'Imperatore è ritratto nell'istante di sfoderare il suo immenso potere. La rappresentazione artistica in questione, l'ideale come wallpaper per il cellulare, è stata apprezzata da migliaia di appassionati che hanno trovato nella fan-art un modo intelligente per rinvigorire ulteriormente una figura ormai parte della leggenda di ONE PIECE.

