ONE PIECE: Barbabianca ha sfidato Figarland Garling? La teoria dopo il capitolo 1095

Con il capitolo 1095 di ONE PIECE Eiichiro Oda ha portato i suoi lettori indietro nel tempo. L'autore dello shonen ha dato il via a un flashback che non solo chiarisce le origini di un importante personaggio, ma che ci permette di scoprire preziose informazioni su uno dei luoghi più oscuri dell'opera.

In ONE PIECE 1095 scopriamo le origini di Kuma, ridotto in schiavitù dai Draghi Celesti a causa dell'appartenenza alla razza dei Buccaneer. Dopo l'uccisione di entrambi i genitori, Bartholomew venne deportato a God Valley, il luogo iconico dove si svolse la battaglia tra i Pirati di Rock e l'alleanza tra Gol D. Roger e Garp.

Grazie a questi eventi del passato, per la prima volta osserviamo il character design di un allora giovanissimo Saint Figarland Garling, membro dei Cavalieri Divini e Campione di God Valley che sin dalla sua primissima apparizione a suscitato perplessità sulla sua figura. I fan erano convinti che Figarland Garling potesse essere il padre di Shanks e il capitolo 1095 di ONE PIECE rafforza queste teorie.

Non è solamente l'aspetto praticamente identico tra i due personaggi a suggerire un grado di parentela molto stretto, ma anche un dettaglio che emerge dal passato dell'opera. Quando Shanks incontrò Barbabianca per cercare di avvertirlo sulla pericolosa situazione tra Barbanera ed Ace, il defunto Imperatore si lascia sfuggire un'affermazione criptica, "vedere la tua faccia mi fa tornare in mente la ferita infertami da quel bastardo". All'epoca l'identità dell'uomo a cui Barbabianca si rivolge era sconosciuta, ma adesso è facile intuire a chi l'Imperatore si stesse riferendo. In quell'istante, osservando Shanks Barbabianca rivide il volto di Figarland Garling.

A dare valore a questa teoria dei fan sono fatti concreti. Sappiamo che Barbabianca era presente durante la battaglia di God Valley tra Rock e Roger e sappiamo anche che sul luogo era presente Figarland Garling, campione dell'isola. Che in passato Barbabianca e Figarland Garling si siano affrontati durante gli scontri di God Valley? Tutto sembra indicare che ciò sia realmente accaduto, ma la certezza potrebbe arrivare con l'uscita di ONE PIECE 1096.