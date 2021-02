ONE PIECE: Barbabianca torna nel nuovo falshback dell'anime

L'incredibile avventura dei protagonisti di ONE PIECE si ferma per fare fare spazio ad una storia che risale ad alcuni decenni prima degli eventi narrati. Grazie a questo racconto abbiamo la possibilità di vedere nuovamente in azione il potente Edward Newgate.

L'imperatore, appellato come l'uomo più forte del mondo, perse la vita durante la guerra di Marineford in cui, a causa della cattura di Portuguese D. Ace, vedemmo scontrarsi l'alleanza dei pirati di Barbabianca e la Marina. La morte del pirata fu anch'essa un simbolo della sua forza, egli infatti esalò l'ultimo respiro rimanendo in posizione eretta. Attualmente, grazie al nuovo flashback che approfondisce il personaggio di Oden Kozuki, il leggendario guerriero viene nuovamente mostrato.

Giunto sull'isola di Wano, Newgate incontra il potente samurai il quale senza nemmeno presentarsi affronta il pirata in un duello e successivamente gli chiede di accettarlo sulla sua nave per viaggiare insieme, da sempre infatti il sogno di Oden è quello di abbandonare la propria isola per partire alla scoperta del mondo. Sia i Foderi Rossi sia lo stesso Barbabianca sono riluttanti all'idea di lasciare salpare il daimyo di Kuri, l'insistenza dello spadaccino però fa prendere all'imperatore una decisione: se l'uomo fosse riuscito a sopravvivere aggrappato ad una catena trainata dalla nave pirata per tre interi giorni, egli sarebbe diventato un membro della ciurma.

L'episodio termina però mostrando il samurai mollare la catena e successivamente spostando l'attenzione su un nuovo personaggio: Amatsuki Toki. Voi cosa ne pensate dell'apparizione di Bababianca nel flashback? Scrivetecelo nei commenti.

Infine ricordo che grazie agli episodi di ONE PIECE abbiamo potuto scoprire il passato dei Foderi Rossi