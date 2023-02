ONE PIECE: Barbabianca torna a far tremare il Nuovo Mondo nella figure di Magic Studio

Nella storia di ONE PIECE pochi pirati hanno rivestito un ruolo importante quanto Edward Newgate. Sin da giovane, colui che sarebbe diventato l’Imperatore Barbabianca, capo della flotta più grande del mondo, si è dimostrato un grande leader, e per ricordarlo Magic Studio ha presentato una nuova figure da collezione in arrivo nel corso del 2023.

Rivale di Gol D. Roger e capo della flotta di navi pirata più grande del Nuovo Mondo, Edward Newgate è diventato fondamentale nella saga ambientata a Marineford, dove per liberare Portuguese D. Ace ha scatenato una vera e propria guerra per la supremazia. Sfortunatamente, la serie di scontri prima con i Marine, e l’Ammiraglio Akainu, e successivamente contro gli uomini di Barbanera, è valsa la vita di Barbabianca, deceduto in piedi, con centinaia di ferite, due enormi fori nel torace e parte del volto lacerata.

Ricordando una delle sue pose più caratteristiche, con il gigantesco nigata, chiamato Murakumogiri, gli artisti di Magic Studio hanno realizzato la figure di cui trovate due immagini nel post in fondo alla pagina. Disponibile in due versioni, una con una base semplice, l’altra con una base rocciosa dove si infrangono delle onde, la statua appare semplice ma ben dettagliata. In arrivo sul mercato tra il terzo e il quarto trimestre del 2023, il prodotto è già prenotabile al prezzo di 235 euro per la versione normale e 285 per quella EX.

