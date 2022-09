ONE PIECE: Barbabianca torna a far tuonare i mari nella statua di BT Studio

Mentre nel manga di ONE PIECE si inaugura una nuova era della pirateria, dovuta alle decisioni prese durante il Reverie e alla caduta di Kaido e Big Mom, gli artisti di BT Studio hanno rivolto uno sguardo al passato della serie, omaggiando uno degli uomini più potenti dell’universo ideato da Eiichiro Oda: l’Imperatore Barbabianca.

Edward Newgate è stato una delle figure più importanti del passato del Nuovo Mondo. Capace di tenere testa a Gol D. Roger, colui che sarebbe diventato il Re dei Pirati, Barbabianca era a capo di un’enorme ciurma, e veniva considerato un padre da chiunque ne facesse parte.

La dichiarazione di guerra al Governo Mondiale per poter salvare Ace ha designato l’inizio della guerra per la supremazia, e la sua morte, per mano di Marshall D. Teach, viene ancora ricordata come uno dei momenti più tristi di ONE PIECE. Per ricordarlo gli artisti di BT Studio hanno quindi realizzato la splendida statua da collezione che potete vedere in calce.

La figure appare piuttosto dettagliata, sia nella resa del personaggio che nei dettagli della sua naginata, chiamata Murakumogiri. Il prodotto arriverà sul mercato nel secondo trimestre del 2023, in due versioni, con o senza gli effetti del fuoco sul mantello, ed è già possibile pre ordinarlo al prezzo di 250 euro.