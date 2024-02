ONE PIECE, in che modo Barbanera potrebbe collegarsi a Nika?

E se Eiichiro Oda stesse davvero preparando il terreno per un collegamento diretto tra Barbanera e Nika? Proviamo a fare assieme qualche congettura su questa ipotesi e su come i due personaggi potrebbero essere davvero legati in ONE PIECE.

Più il manga avanza più il personaggio di Barbanera risulta profondo e legato indissolubilmente ai grandi eventi del mondo. Ci siamo anche chiesti cosa vuole davvero Barbanera in ONE PIECE, perché il dominio mondiale è un concetto vago che siamo sicuri nasconda altro. Un po' come il frutto di Rufy nascondeva in realtà Nika.

E se anche quello di Barbanera avesse un segreto simile? Non sappiamo ancora nulla di preciso del lignaggio di Barbanera citato in ONE PIECE, se sia da attribuire ai Bucanieri come Orso Bartholomew o si tratti di tutt'altra razza ancora. Ma potrebbe comunque nascondere un risvolto mitologico legato all'oscurità così come Rufy ne ha uno che rimanda alla luce.

Nika, Dio del Sole, e Barbanera, probabile "Dio dell'Oscurità", potrebbero quindi essere davvero legati in maniera indissolubile, anche perché Im ha puntato il dito su loro due, oltre a Bibi, come i papabili distruttori del suo regno.

Perciò ONE PIECE potrebbe davvero andare in questa direzione: il frutto del diavolo di Barbanera si risveglierà come antitesi e alter-ego di Nika, confermando la sfida finale di Rufy e Teach.

E secondo voi andrà davvero così? Che ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.