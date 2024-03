One Piece: Barbanera è destinato a conquistare il Paese di Wano?

Pochi pirati nel mondo di One Piece godono di un'ambizione così illimitata come Barbanera. L'Imperatore non solo desidera conquistare sempre più spazi di influenza del Nuovo Mondo, ma vuole sublimare il proprio dominio secondo metodologie autonome, personali, che lo rendono pressoché imprevedibile. E la sua prossima mossa potrebbe condurlo a Wano.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui il segreto di Caribou potrà cambiare il destino di Barbanera in One Piece, le “illuminanti” informazioni di cui il fuorilegge vorrebbe mettere a conoscenza l'Imperatore hanno catalizzato tanto l'attenzione di personaggi come Van Augur e Catharina Devon, quanto quella degli stessi lettori.

Del resto, i due commilitoni di Barbanera, avendo portato a termine il fantomatico piano di cui erano stati incaricati dal loro capitano, hanno appena gettato le basi per l'ascesa futura nel Nuovo Mondo – e forse per una ritrattazione dei rapporti Teach-Stato – in favore dell'Imperatore. Eppure il posizionamento della scena in conclusione di un capitolo nevralgico come il 1108, unito alle conoscenze di alcuni grandi segreti del mondo di One Piece da parte di Caribou, lascia intendere non solo un suo approdo imminente nella Flotta di Barbanera, ma individua nelle parole del pirata l'incipit di un intreccio futuro dalla valenza altamente nevralgica, che potrebbe davvero consentire all'Imperatore di avvicinarsi alla sublimazione degli obiettivi più reconditi del suo animo.

In questo senso, nel caso in cui Caribou rivelasse a Teach l'ubicazione di due Armi Ancestrali come Poseidon e Pluton, posizionate rispettivamente sotto l'isola degli Uomini Pesce e a Wano, è lecito aspettarsi un approdo imminente del pirata sui due territori, in modo da rendere ancora più concreta la sua ascesa futura. Se la ricerca della prima arma potrebbe condurre Teach ad un confronto diretto con Rufy, almeno secondo la profezia che vede il Mugiwara come il responsabile dell'obliterazione dell'isola degli Uomini Pesce – a cui, appunto, si potrebbe arrivare a causa del conflitto da lui/loro scatenato sul territorio – la necessità da parte dell'Imperatore di portare tra i suoi ranghi Pluton, potrebbe invece spingere il fuorilegge a riversarsi, insieme al suo intero battaglione, sulle sponde dell'isola dei samurai.

Ma la possibilità che il pirata approdi sulla nazione governata da Momonosuke non è da ricondurre “solamente” al motivo appena delineato. Come è stato esplicitato da Oda ai tempi dell'arco narrativo di Punk Hazard, i Frutti del Diavolo, una volta che il loro possessore perde la vita, possono “ritornare alla terra”, per poi rigenerarsi nel loro luogo d'origine. E dal momento che nella scorsa saga personaggi formidabili come Kaido, Orochi e Kanjuro hanno incontrato la loro fine, non è azzardato ipotizzare che Barbanera desideri riversarsi sulle sponde di Wano proprio per entrare in possesso dei loro Frutti.

Del resto, sappiamo quanto l'Imperatore abbia fondato l'immagine di invincibilità (e anche lo spessore combattivo) dei suoi commilitoni sulla disposizione sterminata dei Frutti del Diavolo. E la possibilità di ottenere per sé o per la propria ciurma il leggendario Woh Woh modello drago azzurro posseduto dall'ex Pirata di Rocks, contribuirebbe a rendere ancora più inespugnabile l'equipaggio di Teach. Avvicinandolo sensibilmente alla sublimazione dei suoi piani bellici.