ONE PIECE, Barbanera è il figlio di quel pirata leggendario?

La Saga di Egghead getta nuove ombre sull'universo narrativo creato dal genio di Eiichiro Oda. Ma che cosa vuole realmente Barbanera in ONE PIECE? La risposta a questa domanda potrebbe celarsi dietro l'identità del personaggio, un passato che potrebbe nascondere un qualcosa di clamoroso.

I pirati di Barbanera sono la ciurma star assoluta dell'arco narrativo dell'Isola del Futuro. Abbiamo dapprima assistito allo scontro con Law e al rapimento di Pudding, e poi successivamente allo scontro con la SWORD ad Hachinosu. Ma a suscitare dubbi nella community di lettori è il segreto rivelato in ONE PIECE 1107. L'Imperatore Barbanera ha discendenze importanti, ma di cosa si potrebbe trattare? Saturn potrebbe riferirsi alla D., ma per alcune teorie ci sarebbe ben altro.

In seguito al capitolo 1107 di ONE PIECE, il fandom ha teorizzato un legame di parentela tra Barbanera e Rocks, il pirata leggendario che venne battuto unicamente dall'alleanza tra Gol D. Roger e Garp. Barbanera ha 40 anni e ciò significa che quando scoppiò l'Incidente di God Valley aveva 2 anni. E se Barbanera fosse il figlio segreto di Rocks, come Ace lo era di Roger? Oda ha disegnato un Barbanera bambino solitario e infelice, proprio come se fosse un orfano.

Bisogna anche dire che Rocks è stato finora disegnato solamente come una sagoma e non sappiamo se il suo aspetto fisico possa corrispondere con quello di Teach. E se fosse proprio questo il motivo per cui Shanks teme Teach e per cui Oda ancora non ci mostra il rivale di Roger?

Un altro indizio molto rilevante sul collegamento tra Teach e Rocks è il nome nave della ciurma di Barbanera. Il vascello su cui lo Yonko naviga per i mari del Nuovo Mondo è Saber of Xebec. Saber in italiano significa sciabola, mentre xebec è il nome di un tipo d'imbarcazione di origine araba, ma possibile che si tratti di una coincidenza? Il nome della nave ricorda quello di Rocks D. Xebec, un nome che il Governo Mondiale ha cancellato dalla storia. Com'è possibile che Teach conosca questo segreto?

Non ultimo, Barbanera ha affrontato e sconfitto Ace, come un voler riproporre la battaglia tra Rocks e Roger, ma con vincitore inverso. Gli indizi sul rapporto padre-figlio tra Barbanera e Rocks sono numerosi e tangibili, ma attualmente si tratta unicamente di teorie. E voi, ritenete possibile e veritiera questa teoria?