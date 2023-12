ONE PIECE: Barbanera libera l'inarrestabile oscurità in una statua da 1280 euro

Nell' universo di ONE PIECE pochi pirati sono arrivati al livello di potere di Marshall D. Teach. Perseguendo i propri sogni, l’imperatore conosciuto come Barbanera è attualmente l’unico essere umano a possedere i poteri di due distinti frutti del diavolo, e la sua ferocia svolgerà sicuramente un ruolo centrale nella corsa finale al tesoro.

Sin dalla sua prima apparizione, nel capitolo 223, Barbanera è apparso come un personaggio unico, in grado di spiccare nonostante la sua chiara ispirazione all’immaginario più comune dei pirati malvagi alimentato da pellicole sul genere e romanzi tra i più celebri della letteratura mondiale, ma anche da riferimenti storici reali, dato che il suo nome deriva direttamente da Edward Teach, pirata realmente esistito.

La sua ambizione e l’abilità nello sfruttare contatti e amicizie unicamente per raggiungere i propri scopi l’hanno reso uno dei personaggi più imprevedibili dell’opera, soprattutto dopo il suo contributo a Marineford, dove è riuscito a far uccidere Edward Newgate, Barbabianca, e a rubargli i poteri del frutto Gura Gura. Insieme alle capacità garantite già dal suo Dark Dark, Barbanera ha raggiunto una nomea ancora più terrificante, e parte della sua forza distruttiva è stata rappresentata in una splendida statua da collezione targata Ryu Studio.

Alta bne 70 centimetri, la statua che potete vedere nelle immagini in calce, presenta Barbanera mentre sconfigge con facilità dei marine, distruggendo imbarcazioni e terreno grazie alla sua oscurità, mentre nella mano sinistra si prepara a scatenare un terremoto. La statua arriverà sul mercato verso la fine del 2024, ma è già prenotabile al prezzo di 1280 euro.

