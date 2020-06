ONE PIECE: Barbanera è senza pietà in una figure a quattro cifre

Nonostante Eiichiro Oda stia velocizzando la narrazione per concludere ONE PIECE entro 5 anni, la carne sul fuoco è ancora tantissima e il sensei dovrà riuscire a inserire magistralmente tutti i pezzi del puzzle per delineare nel migliore dei modi una trama complessa e ricca di sfumature.

Uno dei nemici principali dell'opera, infatti, è attualmente il neo-imperatore Barbanera, colui che ha preso il posto di Barbabianca -oltre che i suoi poteri- dopo la guerra di Marineford, in cui il leggendario pirata ha perso la vita insieme ad Ace. Teach, che ora possiede i poteri di due dei Frutti dei Diavolo più potenti di tutto il franchise, è una delle minacce più concrete e temibili con cui Rufy dovrà fare i conti nella sua corsa al Trono di Re dei Pirati.

Ad ogni modo, recentemente, Jimei Palace Studio ha voluto omaggiare il personaggio in questione attraverso un modellino in scala in edizione limitata di soli 1239 pezzi. La statuetta dedicata a Barbanera è alta ben 65 cm ed è possibile ammirarla in calce alla notizia. I fan hanno apprezzato particolarmente il modellino, complice una cura ai dettagli a dir poco sorprendente. Attenzioni che, in ogni caso, sono giustificate da un prezzo particolarmente incredibile, ben 986 euro di preordine a cui si aggiungono le spese di spedizione per un totale di almeno 1000 euro. La spedizione, invece, è programmata per l'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa epica statuetta, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.