One Piece: Barbanera prenderà parte all'incidente di Egghead?

Come anticipato dagli spoiler di One Piece 1104, il conflitto su Egghead sta per entrare nella sua fase critica, non tanto in relazione alle sue segmentazioni politiche, ma soprattutto per quanto riguarda il fronte bellico. Per adesso non è dato sapere quale forma prenderanno gli eventi, specialmente nel caso di un eventuale arrivo di Barbanera.

È da tempo, infatti, che il mefistofelico Imperatore non interviene nei grandi eventi della saga, con Eiichiro Oda che l'ha (anche legittimamente) relegato ai margini della narrazione sin dal rapimento di Coby. Ma se consideriamo gli interessi del pirata, così come la sua eponima tendenza ad intervenire nei grandi eventi (si pensi a Marineford) esattamente nel momento più (in)opportuno, ecco che un potenziale approdo dell'uomo sull'isola del Futuro non sia poi una possibilità così remota o azzardata, soprattutto alla luce di alcuni indizi che il mangaka ha precedentemente disseminato nell'opera, e che porterebbero a ritenere un suo ipotetico intervento su Egghead non “probabile”, ma di certo “possibile”.

Uno dei (tanti) motivi che spingerebbe Barbanera a recarsi sull'isola potrebbe essere ricondotto alla sua sete di conoscenza storica. Come rivelato da Oda nell'edizione giapponese del volume 82 del manga, uno degli interessi primari del pirata è proprio la ricerca storiografica, per cui è ipotizzabile che l'Imperatore nutra grande interesse – come il resto dei lettori – nei confronti di tutti i segreti di One Piece celati dal Governo Mondiale, con particolare riferimento agli eventi che hanno contraddistinto i Cento anni di buio. In tal senso, l'unico personaggio che è a conoscenza delle macchinazioni governative e degli enigmi che queste hanno cancellato è proprio Vegapunk (o meglio, uno dei corpi del geniale dottore, cioè il defunto Punk-01) che si trova proprio su Egghead.

E dal momento che il pirata ha catturato l'unico portatore di un Frutto in grado di rivitalizzare o di tramutare in zombie coloro che hanno già perso la vita – vale a dire Gecko Moria, come visto nel capitolo 925 – ecco che un suo possibile intervento sull'isola potrebbe portare al risveglio del corpo di Punk-01, e alla rivelazione – sotto costrizione – di tutti i segreti inerenti ai Cento anni di buio.

Per alcuni, poi, le motivazioni che spingerebbero Barbanera ad intervenire sull'isola potrebbero essere ricondotte sia a Saturn, che allo stesso Kuma. Il primo, come abbiamo potuto testimoniare nel corso della saga, è uno dei punti di riferimento cardine del Governo Mondiale, e un suo eventuale sequestro da parte di Barbanera potrebbe spingere il resto dei Gorosei ad avallare il piano di nazionalizzazione dell'Isola dei Pirati così tanto agognato dall'Imperatore, in cambio dell'Astro. Per quanto riguarda il secondo, invece, l'interesse di Teach sarebbe riconducibile agli straordinari poteri di Orso, di cui Barbanera potrebbe entrare in possesso grazie alle abilità del Frutto Dark Dark.

Naturalmente, affinché queste considerazioni si elevino dalla dimensione di mere “speculazioni”, occorre attendere gli sviluppi della saga. Del resto, per il 2024 di One Piece Oda ha già anticipato un'imminente battaglia tra Imperatori, e chi sa se tale dichiarazione non riguardasse gli scontri che avverranno potenzialmente nella prossima saga di Elbaf, ma fosse riferita ad un (non così impossibile) intervento di Barbanera su Egghead.