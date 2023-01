ONE PIECE: Barbanera VS Garp in questa fan-art, i due si affronteranno?

Il mondo di ONE PIECE è in grande subbuglio. Tutti i pezzi grossi si stanno muovendo, sia quelli della marina e organizzazioni governative che della fazione piratesca. E se la potenza di Rufy ha tenuto al momento a bada i nemici incontrati a Egghead, nel resto del mondo potrebbe succedere qualcosa di simile con ciò che si sta profilando.

In ONE PIECE 1071, si è visto il ritorno di Garp, un grande vice ammiraglio tra i più forti in circolazione. L'obiettivo del nonno di Rufy è di andare a recuperare Koby, il marine rapito da Barbanera dopo la battaglia di Amazon Lily. Per ora, non si sa nulla del giovane marine e quindi Garp ha deciso di muoversi in prima persona, nonostante rischi di scatenare una vera e propria guerra contro un imperatore. Insieme a Helmeppo, salperà per Hachinosu così da poter salvare il suo protetto.

Negli ultimi giorni, in seguito a questo annuncio di Garp che, ovviamente, non è ancora detto si concretizzerà appieno, sono apparse alcune teorie su come andrà a finire. Una di queste è stata messa su carta ed è diventata una tavola del manga. Scopper Gapan, noto fan arabo di ONE PIECE, ha pubblicato questa fan art di un autore sconosciuto dove Garp affronta Barbanera.

Il vice ammiraglio e l'imperatore si guardano nelle prime due vignette, mentre poi Garp sembra avere la meglio con Barbanera afferrato e con il pugno alzato, forse pronto per essere sferrato. Si intravede, nell'ultima piccola vignetta anche Aokiji. Non si sa però in questo caso se avrà un ruolo da alleato o da nemico. Pensate che ci sarà davvero uno scontro tra Garp e Barbanera?