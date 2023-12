ONE PIECE: Barbanera vuole resuscitare Rocks? La teoria pazzesca

Ancora non è ben chiaro quale sia lo scopo finale di Barbanera in ONE PIECE, eppure mettendo assieme i pezzi c'è una teoria che lo vuole collegare all'incidente di God Valley e al fatto che possa voler resuscitare addirittura Rocks D. Xebec.

Come ormai abbiamo visto, Barbanera ha rapito (e tiene prigionieri) diversi personaggi apparsi in ONE PIECE. Fra questi c'è l'ex membro della Flotta dei Sette Gekko Moria, possessore del frutto Ombra Ombra, che gli permette di rubare le ombre degli esseri viventi e impiantarle nei cadaveri, dandogli vita e il potere del possessore di quell'ombra.

Barbanera ha anche capito Charlotte Pudding, che con il suo frutto può vedere i ricordi delle persone e manipolarli a suo piacimento. C'è poi Garp, di cui non conosciamo il destino ma che è rimasto gravemente ferito proprio nell'isola di Barbanera, circondato dalla sua ciurma.

Ora, la teoria vuole che mettendo assieme tutti questi pezzi Barbanera possa costringere Pudding a usare i suoi poteri per scavare nella memoria di Garp e scoprire dove è sepolto il corpo di Rocks D. Xebec, uno dei pirati più forti di sempre in ONE PIECE, dato che Garp sa cosa gli è successo visto che è stato lui a sconfiggerlo assieme a Gol D. Roger.

A quel punto userebbe i poteri di Moria per mettere un'ombra a Rocks e resuscitarlo, magari proprio l'ombra di Garp, rendendo questo redivivo Rocks più potente che mai: un possibile alleato quasi imbattibile per la sua ciurma.

E a voi convince questa teoria oppure no? Diteci la vostra nei commenti, intanto se volete ripassare ecco cosa è successo a God Valley in ONE PIECE.