ONE PIECE: la battaglia dei Draghi di Onigashima a colori nell'artwork di un fan

Da diversi capitoli ormai Eiichiro Oda ha reso i lettori testimoni di una delle più grandi guerre apparse finora nella serie ONE PIECE alternando scontri minori a confronti che verranno ricordati negli annali della Grand Line. Luffy è riuscito a tornare sull'isola di Onigashima, dando inizio alla battaglia finale contro l'Imperatore Kaido.

È stato solo grazie all'aiuto di Kozuki Momonosuke, trasformato in drago, e diventato un 28enne grazie al potere di Shinobu, che il protagonista ha potuto raggiungere rapidamente l'isola, e arrivare in tempo per attaccare insieme a Yamato l'Imperatore nella sua forma draconica. L'arrivo burrascoso di Luffy e Momo ha portato anche al confronto diretto tra i due draghi, in una spettacolare splash page di Oda, ricreata a colori dall'appassionato Amanomoon.

L'incitamento di Luffy al piccolo Momo nell'agire e mordere Kaido, ha effettivamente creato uno dei momenti più importanti dell'intera saga ambientata nel paese di Wa. Il figlio del leggendario Kozuki Oden ha finalmente affermato il suo valore sul campo di battaglia, ribadendo ancora una volta la sua volontà di diventare shogun di Wano. L'utente in questione ha voluto quindi rappresentare tre dei momenti fondamentali del capitolo 1026 di ONE PIECE realizzando le illustrazioni che trovate in calce.

Rispettando lo stile dell'anime, viene mostrato il morso di Momo, l'incontro frontale tra i due draghi, e la solenne promessa di Luffy, intenzionato una volta per tutte a sconfiggere l'Imperatore. Ricordiamo infine che sono già emersi in rete gli spoiler sul capitolo 1027 di ONE PIECE.