ONE PIECE: la battaglia con Kaido sarà decisa dai membri più intelligenti dei Mugiwara

Siamo ormai abituati da anni a vedere scorrazzare di qua e di là Rufy sul campo di battaglia, spesso senza un piano e con il rischio di causare solo putiferi aggiuntivi. Ci sono però altri membri nella ciurma protagonista di ONE PIECE più riflessivi, e alcuni di questi saranno obiettivamente fondamentali nella battaglia contro Kaido.

Il capitolo 979 di ONE PIECE ha fatto ancora una volta notare come Rufy sia una testa calda rispetto agli altri componenti dei Mugiwara. Per fermare Kidd, il capitano si è lanciato nei meandri di Onigashima da solo, senza essere fermato da Jinbe che non conosce ancora bene tutte le caratteristiche dei suoi nuovi compagni. Per questo l'uomo pesce si è fidato anche di Zoro, che sicuramente si perderà nella labirintica isola.

A questo punto la ciurma si divide in altri tre gruppi, lasciando indietro la coppia Nico Robin - Jinbe che, parlando, osservano come questa battaglia può essere vinta in particolare grazie al sangue freddo e alla riflessività dei guerrieri in gioco. In questo senso, il duo inedito è quello che sfrutta di più l'intelligenza per battere gli avversari. Siete contenti delle divisioni create da Eiichiro Oda nel nuovo capitolo di ONE PIECE o avreste preferito vedere altre formazioni d'attacco per la ciurma di Cappello di Paglia? Intanto sembra avvicinarsi l'ingresso dell'undicesimo membro dei Mugiwara.