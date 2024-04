One Piece: la battaglia tra Mugiwara e Gorosei sarà rimandata alle prossime saghe?

Sin dal momento in cui sono state presentate in One Piece le forme yokai degli Astri, i lettori non hanno potuto che interrogarsi sulla natura del potenziale espresso dai Gorosei, e sul grado di minaccia che delineano agli occhi dei Mugiwara. Eppure non è così scontato che i due schieramenti daranno vita ad una battaglia mortifera già nei prossimi capitoli.

In attesa di ottenere conferme sugli sviluppi delineati da Eiichiro Oda sul finire di One Piece 1111, è possibile nel frattempo partire da alcune indicazioni disseminate dal mangaka nel corso delle ultime settimane, per arrivare a decodificare quell'enigma presentato in partenza, e la sua possibile (o improbabile?) fattualità. In tal senso, i fattori che ci spingono a ritenere come probabile – o quanto meno, come apparentemente logica – la posticipazione del conflitto tra i Mugiwara e i Gorosei ad un arco futuro, sono da individuare sia nelle condizioni (fisiche, esistenziali, e anche “narrative”) in cui si trovano adesso ad operare i membri dell'equipaggio di Rufy, sia dal grado di minaccia di cui diabolicamente sembrano innervarsi i Cinque Astri, una volta esibito il vero potenziale che li contraddistingue.

Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo cosa in One Piece rende così singolare la trasformazione in Sandworm di Ju Peter, la doppia splash page – già connotata da una valenza altamente iconica-simbolica – con cui Oda ci ha reso conto nel capitolo 1110 delle forme finali dei Gorosei, ha alluso ad una natura non solo propriamente “demoniaca” - e quindi apparentemente incategorizzabile – da parte del quintetto governativo, ma ha prefigurato l'avvento di una minaccia potenzialmente inestirpabile, sia se consideriamo il divario di forza che li separa (a loro favore) dal resto dei compagni di Rufy, sia nel momento in cui prendiamo atto dell'intangibilità a cui sembrano aver destinato le loro corporeità folkloristiche.

Se un personaggio come Rufy, non appena sublimato il potenziale della trasformazione in Nika avrebbe certamente la possibilità di affrontare, magari anche ad armi paritarie, i cinque Astri di Saggezza, lo stesso non lo possiamo affermare per quanto riguarda i restanti membri del suo equipaggio. E non è un caso, infatti, che proprio Oda abbia deliberatamente posto una certa enfasi sulla necessità, da parte dei Mugiwara, di individuare una via di fuga dall'isola: quasi come se, ai loro occhi, non esistesse altra possibilità di sopravvivenza, al di là della ritirata imminente da Egghead. Anche perché lo stesso Zoro, ovvero l'unico personaggio potenzialmente in grado di opporsi alle invettive dei Gorosei, non sembra nelle condizioni di poter neutralizzare, con il solo supporto del suo Capitano, una minaccia che appare fin troppo radicale: e di cui non esistono, almeno per adesso, veri omologhi in tutto il resto del manga.

In questo senso, è possibile che i restanti capitoli di Egghead si concentrino da un lato sulla fuga dei Mugiwara (magari coadiuvata da Kuma) e dall'altro sulla delineazione delle conseguenze che l'annuncio di Vegapunk avrà sul mondo di One Piece: un fattore, questo, assolutamente nevralgico, che potrebbe generare un grado di gravitas e tensione potenzialmente superiore a quello di un ipotetico confronto tra Mugiwara e Gorosei. Soprattutto se tale battaglia è destinata a dischiudere uno scontro brutalmente impari.

