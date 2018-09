ONE PIECE: la bella samurai O-Kiku ha un potenziale inespresso pronto a esplodere

Il manga di ONE PIECE sta procedendo spedito attraverso la saga del Wano Country, parabola narrativa che ha introdotto svariati nuovi personaggi. Tra questi, uno dei più amati dai fan è certamente quello di O-Kiku, la bella e timida cameriera della sala da tè che si è rivelata davvero temibile con una spada in mano.

Dopo aver tagliato il codino di Urashima - lo Yokzuna di Wano - nell'ultimo capitolo della serie, O-Kiku è tornata nuovamente a sfoggiare un atteggiamento timido, e pare che questo suo modo di comportarsi possa essere una sorta di adattamento alla realtà del suo paese. Infatti, per ciò che ci è dato sapere fino a questo momento, O-Kiku è la sola samurai donna di Wano. Questa teoria è ulteriormente avvalorata dal fatto che lei, una volta messa di fronte a ciò che ha fatto, reagisce in maniera molto docile, quasi spaventata.

Dopo che O-Kiku viene salvata da Rufy (improvvisatosi lottatore di sumo), i due e Zoro si preparano a lottare per salvare O-Tama. O-Kiku chiede a Zoro cosa dovrebbe fare, e Zoro, riconoscendo la sua forza, le risponde che non l'avrebbe salvata e che dovrebbe semplicemente smettere di stare in mezzo ai piedi. O-Kiku, quindi, chiede umilmente se dovrebbe tagliare gli aggressori in arrivo, e Rufy dice che ovviamente dovrebbe farlo se vuole salvare O-Tama. È allora che O-Kiku, in maniera piuttosto rapida, colpisce diversi nemici senza problemi.

Speriamo che ONE PIECE mostri tutto il potenziale di questo personaggio.