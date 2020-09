ONE PIECE: è stato Bellamy a decretare la morte della Going Merry secondo un fan

I Mugiwara stanno viaggiando ormai da tanto tempo sulla Thousand Sunny. Questa nave è stata preparata da Franky a Water Seven e sta accompagnando i protagonisti di ONE PIECE da circa 10 anni di pubblicazione. In attesa di conoscere l'undicesimo Mugiwara che ci salirà al mondo, volgiamo uno sguardo al passato.

All'inizio di ONE PIECE, Rufy e Zoro cercavano di andare da un'isola all'altra con un barchette di fortuna fino a incontrare Usopp. In quel momento, per aver salvato l'isola dai piani di Kuro, ricevettero in dono la Going Merry, un vascello di piccole dimensioni e che portò in diverse aree del mondo la ciurma. Pur non essendo attrezzata e abbastanza robusta per la Rotta Maggiore, la nave li portò fino a Water Seven dove si spense con un funerale vichingo.

Durante il corso della storia, la Going Merry ha ricevuto parecchi danni, talvolta piccoli e involontari dalla sua ciurma, altre volte da nemici e situazioni pericolose. Il danno più grave che la Going Merry ha ricevuto potrebbe essere stato però quello inflitto da Iena Bellamy e dalla sua banda a Jaya. Un fan ha effettuato un'analisi e, dopo averla postata sul subReddit di ONE PIECE come potete vedere in basso, ha realizzato che il danno alla Going Merry inflitto da Bellamy è lo stesso che si manifestò poi durante il suo ultimo viaggio.

Nell'immagine che mette a paragone il capitolo 231 e il 430 di ONE PIECE vediamo che il modo in cui la Going Merry si spezza è praticamente identico. Poi ovviamente gli altri danni subiti durante il viaggio hanno messo a durissima prova la nave che avrebbe comunque lasciato i pirati protagonisti. Ma intanto il vascello continua a vivere nel cuore dei fan, ricordate questo cosplay low cost della Going Merry?