ONE PIECE, tutta la bellezza della Rotta Maggiore in un nostalgico video

Mentre ONE PIECE continua imperterrito il suo viaggio, macinando nel frattempo record su record, su web c'è chi fa appello alla nostalgia realizzando un video che racchiude le location più belle dell'anime, da ogni lato della Rotta Maggiore.

Dal 1997 ('99 per l'anime di ONE PIECE) a oggi, abbiamo accompagnato Luffy e i suoi compagni durante tutte le loro avventure, solcando oceani e lande immaginarie, che ci hanno però regalato emozioni più che reali.

E proprio a queste emozioni fa appello il video postato dall'utente reddit u/ussopsenpai, che in nemmeno due minuti ci permette di esplorare nuovamente alcuni dei luoghi più pittoreschi del mondo creato da Eiichirō Oda e portato sullo schermo da Toei Animation.

Così dal Regno di Alabasta all'Isola di Skypiea, da Water Seven a Thriller Bark, dall'Arcipelago Sabaody al Paese di Wano, ripercorriamo il viaggio della Ciurma di Cappello di Paglia, divenendo probabilmente ancora più consapevoli del fatto che sono davvero passati più di 20 anni dall'inizio dell'avventura.

20 anni che ci hanno condotto all'attuale arco narrativo, quello che vede i Mugiwara e i loro alleati impegnati in una clamorosa battaglia contro due degli Imperatori e i loro sottoposti, e che settimana dopo settimana, tra anime e manga, ci sta riservando un colpo di scena dietro l'altro.

Quanto altro ancora vedremo del mondo di ONE PIECE non ci è ancora dato saperlo, ma di sicuro in quanto a spettacolarità non sarà da meno di ciò che lo ha preceduto.