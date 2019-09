ONE PIECE, ecco un bellissimo cosplay di Fujitora!

La grande immensità di personaggi che partecipano a rendere maestosa l'intera opera di Eichiro Oda sono il punto focale che, insieme al worldbuilding ben delineato, caratterizzano una serie pazzesca. ONE PIECE, infatti, è pieno di insidie che ostacolano il cammino dei nostri eroi, ma anche ricco di personalità estremamente interessanti.

L'ultima saga di Wanokuni, che ha recentemente concluso il secondo atto dell'arco narrativo, è stata ricca di colpi di scena e di elementi fantastici, che hanno celebrato persino l'ultimo adattamento animato come il migliore dell'intero franchise. La TOEI Animation sta facendo decisamente un ottimo lavoro con la produzione della serie televisiva, realizzando un progetto di alto livello tecnico e di spessore narrativo, valorizzando le migliori qualità del capolavoro del sensei. Questa grande fama, tuttavia, non rende ONE PIECE esente da polemiche, soprattutto quando si mettono in mezzo spoiler di qualsiasi tipo.

In ogni caso, tra la grande popolarità della serie spiccano sicuramente i meravigliosi cosplay realizzati dagli appassionati del franchise. L'ultimo di essi, realizzato da ekamauluddin, ritrae in una meravigliosa interpretazione il personaggio di Fujitora, ammiraglio della Marina immaginata da Oda. La realizzazione, caratterizzata da cicatrici e la tipica spada, mostrano tutti i caratteri dell'iconico personaggio, trovando tra i fan una numerosa approvazione.

E voi, del cosplay in questione che potete ammirare in fondo alla pagina, cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!