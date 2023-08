One Piece: Bibi più allegra e sensuale che mai in questa nuova figure!

Con l'episodio "GOAT" 1072 di One Piece stiamo vivendo uno dei momenti più alti della serie, mentre nel manga siamo al capitolo 1090 con battaglie decisive su Egghead. Oggi però andiamo a ripescare un personaggio che troviamo molto indietro nella storia: stiamo parlando di Bibi Nefertari che si presenta con una nuovissima figure!

Introdotta come uno dei principali antagonisti nell'arco riguardante la Reverse Mountain, si rivelerà poi essere una spia dell'organizzazione chiamata Baroque Works. Avrà, poi, una parte fondamentale nella Saga di Alabasta, paese di cui è principessa e chiederà ai Mugiwara di aiutarla a salvare il suo popolo dalla minaccia di Crocodile. Dopo l'addio a Rufy e compagni si dedicherà alla ricostruzione del proprio regno e molti stanno speculando se mai la ritroveremo nel corso di One Piece come eventuale futuro membro dei mugiwara.

Personaggio molto popolare, Sideshow ne distribuirà una nuovissima figure, dove la principessa danza festosa, con abiti estivi tipici del clima del suo regno e adornata con gioielli sfarzosi. La statuetta costerà 242$, alta circa 21,5 cm e sarà disponibile a partire da giugno 2024. Potete vedere questo prodotto inedito sul sito del distributore a questo link.

E voi cosa ne pensate di questa statuetta? Vi piacerebbe acquistarla? Fatecelo sapere con un commento.