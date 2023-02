ONE PIECE: che fine ha fatto Bibi? Le nuove informazioni sulla principessa Nefertari

Considerato il mondo interconnesso che ha creato Eiichiro Oda, non si può prestare attenzione soltanto a Monkey D. Rufy e alla sua ciurma. Il protagonista di ONE PIECE sicuramente conquista sempre il palcoscenico, ma per cercare di prevedere i prossimi contenuti e capirne di più di questo universo è necessario tenere traccia anche degli altri.

E nel farlo è importante dare uno sguardo a un evento passato, che ormai è stato pubblicato anni fa ma che nel mondo di ONE PIECE è avvenuto da pochissimo. Gli effetti del Reverie sono stati devastanti sotto tanti punti di vista, dall'abolizione della Flotta dei Sette ad altre decisioni dei re delle isole affiliate al Governo Mondiale. Alla fine ci sono stati anche tafferugli a causa dell'armata rivoluzionaria guidata da Sabo, facendo nascere illazioni e teorie sullo stato di Nefertari Bibi, la principessa di Alabasta che è scomparsa in seguito all'assassinio del padre.

Per tanti capitoli, ci si è chiesti che fine avesse fatto la principessa amica di Rufy. A questa domanda risponde il capitolo 1074 di ONE PIECE che, con una pagina, riporta proprio Bibi nel manga. La ragazza dai capelli azzurri è in compagnia niente di meno che di Wapol e Morgans, che compongono un terzetto davvero unico. Nel dirigibile movente del giornalista, i tre stanno parlando, con Morgans che vuole mentire sulla situazione di Egghead. Bibi ovviamente non è d'accordo, considerato che Rufy è un suo amico. Sembra comunque che la principessa di Alabasta abbia rischiato grosso e che siano stati i due uomini a salvarla.

Qual è la vera storia di Bibi e come è arrivata lì?