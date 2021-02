ONE PIECE: Big Mom è da brividi in un'inquietante illustrazione

Nonostante i grandi pericoli a cui i protagonisti devono sottostare durante il corso delle loro avventure, Eiichiro Oda è molto spesso riuscito a giocare con le scene di ONE PIECE per creare un connubio perfetto tra serietà e comicità. Una delle puntate più particolari, durante la saga di Whale Cake Island, consisteva nella liberazione di Brook.

L'episodio 823 di ONE PIECE, intitolato "L'Imperatrice si rigira - Il gran piano del salvataggio di Brook!", costringeva i protagonisti a compiere un piano scellerato per salvare il musicista dei Mugiwara dalle grinfie di un'Imperatrice addormentata, Big Mom. La puntata ha divertito numerosi appassionati grazie all'ottimo gioco tra comicità ed epicità.

Un noto artista, il solito Wafalo, ha tentato di reinterpretare una delle scene dell'episodio attraverso il suo peculiare stile, inquietante ed estremamente ambiguo. La rappresentazione artistica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, si limita a ridisegnare uno dei fermi-immagine dell'anime con un tratto da brividi. L'Imperatrice, infatti, sembra così un essere terrificante, ben più pericolosa di quanto il suo buffo aspetto possa lasciar trasparire ai lettori.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di Wafalo, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina, ma non prima di aver dato un'occhiata agli eventi del capitolo 1004 di ONE PIECE.