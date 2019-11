ONE PIECE: Big Mom da giovane era una delle donne più belle del franchise?

Eichiro Oda ha moltissima fantasia, soprattutto quando si tratta di esprimere al meglio la propria creatività con i design dei personaggi. In ONE PIECE, infatti, non mancano di certo le donne dal bell'aspetto, nonostante il sensei abbia più volte ribadito di essere una frana a realizzare personalità femminili.

In realtà, la sua affermazione non si direbbe dato il successo che Boa Hancock riscuote in tutte le community legate al suo capolavoro. Eppure, il maestro ha già rivelato tutto il suo talento anche durante l'illustrazione di alcuni celebri personaggi da bambini, dimostrando di essere un artista a tutto tondo, in grado di stupire sotto anche i punti di vista più complessi.

Nell'ultimo numero del manga, il breve capitolo 862, un panel di una tavola ha nuovamente mostrato gli Imperatori nei loro anni migliori della gioventù, ai tempi delle prime peripezie piratesche in grande stile. Dal riquadro che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, inoltre, è possibile notare come apparisse l'aspetto di Big Mom diversi anni prima gli attuali eventi della storia. La futura Imperatrice, infatti, non era altro che una donna bellissima, con l'apice del suo fascino intorno ai 28 anni. A seguito della sconfitta dei Pirati di Rocks, ad opera di Roger e Garp, iniziò lentamente a formarsi una propria flotta acquisendo, poco a poco, sempre più peso, fino a sfoderare le mastodontiche dimensioni attuali.

