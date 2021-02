ONE PIECE: Big Mom incute timore in questa illustrazione

Tra i numerosi personaggi ed avversari incontrati da Luffy in ONE PIECE i più forti sono sicuramente i quattro imperatori. Ecco come un appassionato del manga ha rappresentato Charlotte Linlin in tutta la sua potenza.

La storia dei nostri amati pirati prosegue ad Onigashima dove sono impegnati in una grande battaglia per la liberazione del paese di Wano. Nonostante l'alleanza che vede schierati al fianco della ciurma di Cappello di Paglia i Nove Foderi Rossi, la tribù dei visoni ed altri gruppi di pirati, i protagonisti si trovano a dover affrontare i più temibili degli avversari: gli imperatori Kaido e Big Mom.

Proprio quest'ultima è il soggetto di una nuova illustrazione di Shimhaq98 che già in passato ci aveva deliziato con una rappresentazione di Barbabianca da ONE PIECE che lo mostrava nel pieno delle forze. Il nuovo disegno è riportato al termine di questa news ed in esso l'imperatrice incute timore allo spettatore sfoggiando il potere del frutto Soul Soul, di cui abbiamo parlato in un articolo su ONE PIECE, attraverso i tre Homies creati a partire dalla sua anima. Attorno al braccio destro sono visibili i fulmini generati da Zeus, sulla testa della donna si trova il fiammeggiante Prometheus e nella mano sinistra impugna il cappello Napoleon sotto forma di spada.

