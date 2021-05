ONE PIECE: Big Mom è irriconoscibile nel capitolo 1011

Il capitolo 1011 di ONE PIECE ci ha mostrato l'appassionante scontro con Kaido, inoltre nelle pagine del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda abbiamo potuto vedere Big Mom in un momento particolare.

La sfida tra Luffy e Kaido è ormai entrata nel vivo, mentre gli altri membri dell'equipaggio del protagonista di ONE PIECE sono impegnati in alcuni piani che avranno un impatto notevole nella battaglia di Onigashima. Nelle pagine del manga inoltre, abbiamo visto Big Mom separata da Kaido grazie agli sforzi di Killer e di Kid, che sono riusciti a farla precipitare fino al secondo piano del palazzo in cui si trovano. Lì Big Mom trova O-Tama, Nami ed Usopp.

Nonostante la presenza degli ultimi due, Big Mom decide di ignorarli, concentrandosi su O-Tama e mostrando un lato poco conosciuto del suo carattere: la piratessa infatti ha voluto ringraziare O-Tama per essersi occupata di lei mentre soffriva di amnesia, ricordandosi poi del cibo che hanno mangiato insieme nella cittadina di Okobore, distrutta poi da Kaido. Il prossimo capitolo del manga sarà pubblicato in Giappone il 9 maggio, a causa delle festività per la Golden Week giapponese, nel frattempo sono stati condivisi online i primi spoiler del capitolo 1012 di ONE PIECE.