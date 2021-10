ONE PIECE: Big Mom e Kaido moriranno alla fine della saga di Wano?

La guerra che attualmente si sta tenendo a Onigashima il primo passo verso un cambio radicale nel mondo, che sarà poi suggellato dalla fine della saga di Wano. L'isola ha ancora tanti segreti e misteri da svelare, ma tutto ciò potrà essere fatto soltanto dopo aver tolto di mezzo gli imperatori Kaido e Big Mom da ONE PIECE.

Proprio loro due, i capitani di due delle ciurme più forti nel mondo di ONE PIECE, sono gli ostacoli all'apparenza insormontabili per Rufy e soci. Ma se vogliono arrivare a liberare Wano e poi giungere a Laugh Tale, la loro sconfitta è fondamentale. Ma che fine faranno Kaido e Big Mom in ONE PIECE? Proviamo a ipotizzare gli scenari.

Innanzitutto, va sottolineato come il Governo Mondiale sia nei pressi dell'isola, di conseguenza non è da escludere un loro arresto volto a toglierli, quantomeno temporaneamente, di mezzo. Un loro arresto permetterebbe a Rufy e alla sua ciurma di svolgere le ultime fasi della loro avventura senza avere alle calcagna i due imperatori.

Kaido però sembra destinato a morire. La sua voglia di lasciare questo mondo come fecero alcuni personaggi storici di ONE PIECE sembra indicare proprio un finale dolceamaro per l'imperatore, con il suo obiettivo finalmente giunto ma comunque costretto a lasciare i suoi piani e il mondo. Big Mom non è detto che però debba seguire lo stesso destino: la donna sembra abbastanza incatenata alla vita e quindi le probabilità di morire sono molto più basse. È possibile quindi che a lei venga concessa l'incarcerazione in qualche prigione ancora più segreta di Impel Down, cancellandola dalla storia.

Esclusi loro, in ONE PIECE inizierà l'era dei tre imperatori. Quale sarà il destino di Big Mom e Kaido dopo Wano secondo voi?