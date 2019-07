ONE PIECE: bisognerà attendere quattro mesi per il prossimo volume

Da poco è arrivato nelle fumetterie il numero 93 di ONE PIECE, con tanto di SBS interessanti che aggiungono caratterizzazione ai personaggi e al mondo creato da Eiichiro Oda. Tuttavia, i ritmi del mangaka che ogni mese prende almeno una pausa dalla pubblicazione dei capitoli sulla rivista Weekly Shonen Jump, rallenta i lavori per il nuovo volume.

Infatti, grazie a un tweet che potete leggere in calce, abbiamo saputo la data ufficiale in cui la Shueisha ha programmato l'uscita del volume 94 di ONE PIECE: il 4 ottobre 2019. Mancano quindi quasi 4 mesi all'arrivo del prossimo tankobon. Ciò è obbligato dalla volontà della redazione di far fare a Oda almeno una pausa ogni 3 o 4 settimane, più la presenza del numero di metà agosto in occasione dell'Obon che segnerà un'ulteriore pausa per la rivista Weekly Shonen Jump.

Il volume 93 di ONE PIECE contiene i capitoli dal 932 al 942, ben undici, mentre il 94 dovrebbe contenere dal 943 al 952. Ciò significa che molti dei capitoli che comporranno questo volume devono ancora essere pubblicati, alcuni addirittura ancora disegnati dal mangaka stesso. Cosa pensate che troveremo nel prossimo volume? E chi sarà il protagonista della copertina del tankobon 94 di ONE PIECE?